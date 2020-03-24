السعودية: الغرامة والسجن لمن يخالف أمر «منع التجول»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 562 حالة، كما أعلنت شفاء 19 حالة، وأهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بجميع المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول، للحد من انتشار الفيروس لمدة 21 يوماً، وأكد أن عقوبة مخالفة الأمر تصل إلى السجن والغرامة، فيما توفي لواء ثانٍ بالقوات المسلحة المصرية جراء الإصابة بالفيروس، وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً بنشر المزيد من قوات الجيش في الشوارع، في مسعى لتطبيق أكثر صرامة لإجراءات الحجر الصحي العام.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السعودية، إنه يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس کورونا المستجد، لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، إضافة إلى تماثل 17 حالة للشفاء، وبلغ إجمالي العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالة إصابة واحدة فقط مؤكدة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 189 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن.

وتوفي لواء ثانٍ بالقوات المسلحة المصرية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، اللواء أركان حرب شفيع عبدالعليم داوود، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري وفاة مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، جراء الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل ثماني إصابات مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 256 حالة، وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل سبع إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 122 حالات مؤكدة.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، قراراً بنشر المزيد من قوات الجيش في الشوارع، في مسعى لتطبيق أكثر صرامة لإجراءات الحجر الصحي العام لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتخضع تونس لحظر تجوال ليلي ولحجر صحي عام منذ أول من أمس، مع قيود على حركة التنقل، وأعلنت تونس تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 89 حالة.

وأعلن السودان، أمس، فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً بدءاً من اليوم، لتحجيم انتشار فيروس كورونا، وأمر السلطات بوقف كل الرحلات الداخلية بدءاً من بعد غد في السادسة مساء.

- وفاة لواء ثانٍ بالقوات المسلحة المصرية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.