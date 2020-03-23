"كورونا".. لا إصابات "محلية" جديدة في الصين.. وأدنى حصيلة بكوريا الجنوبية

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيس الصيني يوم الأحد، فيما أعلنت كوريا الجنوبية أدنى عدد من الإصابات الجديدة منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن منذ فبراير.

وتلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني يوم الأحد، وكانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

من بين الحالات الـ39 الوافدة الجديدة، تم تسجيل 10 حالات في كل من بكين وشانغهاي على التوالي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ على التوالي، وحالتين في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو على التوالي، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ على التوالي. وتم الإبلاغ عن 353 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الأحد، وفقاً للجنة.

وفي يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة و47 حالة جديدة مشتبه بها في البر الرئيس الصيني، حيث سجلت جميع الوفيات في مقاطعة هوبي.

وخرج 459 شخصاً من المستشفى بعد شفائهم يوم الأحد، بينما انخفض عدد الحالات الخطرة بواقع 96 إلى 1749 حالة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيس الصيني إلى 81093 حالة بنهاية يوم الأحد، من بينهم 5120 مريضاً مازالوا يتلقون العلاج و72703 مرضى غادروا المستشفى بعد شفائهم، وتوفي 3270 شخصاً بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه لايزال هناك 136 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 10701 شخص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. وفي يوم الأحد، خرج 661 شخصا من المراقبة الطبية.

وبنهاية يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 317 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و21 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و169 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة.

وخرج ما مجموعه 100 مريض في هونغ كونغ و10 في ماكاو و28 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير، كما عزز استمرار التراجع في حالات الإصابة اليومية الآمال في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين ينحسر.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961. وارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.