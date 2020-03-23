بمن فيهم السوريين.. سورية تغلق كافة المعابر أمام القادمين من لبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السورية إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، بتوقيت دمشق، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته ليل أمس، "تماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة "فيروس كورونا"، تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل 23/3/2020 وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية".