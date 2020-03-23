مصر.. 33 إصابة جديدة و4 وفيات بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين مصريين من المخالطين للحالات السابقة، إلى جانب وفاة أربع مصابين آخرين.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".