السعودية تسجل 119 حالة إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية عن رصد وتسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في تصريح صحافي، أن إجمالي عدد الحالات التراكمي المؤكد إصابته بفيروس كورونا في المملكة، بلغ 511، تعافت منها 18 حالة، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات، وجميع الحالات لبالغين باستثناء 17 حالة لأطفال.

وأوضح المتحدث أن من بين الحالات سبعاً مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ القدوم للمملكة، و 72 حالة من الجنسية التركية معزولة صحياً بأحد الفنادق في مكة المكرمة، وجميعهم من دون أعراض، وبقية الحالات، وعددها 40 ، هي حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 12 حالة مؤكد إصابتها بفیروس كورونا المستجد، لیرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 188 حالة، وأوضحت أن عدد الحالات في العناية المركزة خمس، منهم ثلاث خطرة، وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء 30، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج 158، وأن عدد الحالات التي غادرت الحجر الصحي بلغ 593.

وقررت لجنة بحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في سلطنة عمان، تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقار العمل في الجهات الحكومية، إلى ما لا يزيد على 30% من إجمالي عدد الموظفين، لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد، حسب ما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.

كما قررت اللجنة منع التجمّعات بكل أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، وإغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن، وقررت اللجنة كذلك إغلاق كل محال الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

ومن بين قرارات اللجنة، وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها، ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

وسجلت سلطنة عمان ثلاث إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 55 حالة، وأشارت وزارة الصحة إلى أن 17 شخصاً من الحصيلة الإجمالية تماثلوا للشفاء.وأعلنت وزارة الصحة في تونس جزيرة جربة السياحية، جنوب البلاد، بؤرة إصابات بفيروس كورونا، مع ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 75 حالة، ووصول الوفيات إلى ثلاث، فيما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية رصد 62 حالة إصابة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 201 حالة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 104 حالات، وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 248 حالة، ودعت الوزارة جميع المواطنين في لبنان إلى التقيد بالتدابير الصادرة عن المراجع الرسمية، لاسيما الحجر المنزلي وحظر التجوّل، وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

سلطنة عمان تمنع التجمّعات بكل أنواعها في الأماكن العامة، وتقلص الموظفين في المقار الحكومية.