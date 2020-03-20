الجزائر.. تعليق الرحلات الداخلية وإغلاق مقاهٍ ومطاعم لمواجهة “كورونا”

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الجزائر مساء الخميس اتخاذ تدابير جديدة لوقف انتشار وباء كوفيد-19، من بينها غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى ، وكذا تعليق الرحلات الداخلية من 22 مارس حتى 4 أبريل.

وقرر الرئيس عبد المجيد تبون "وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات".

وتشمل الإجراءات كذلك "تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم" و"تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار".

وتنص قرارات الرئيس أيضا على "غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة" و"ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية".

وأعلنت السلطات الجزائرية الخميس إصابة 90 شخصاً ووفاة 9 آخرين بفيروس كورونا وشفاء 32 حالة.