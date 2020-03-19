شاهد ..صورة مسربة تكشف حجم مأساة ما يحدث في إيطاليا بسبب كورونا!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قاسية، تظهر شاحنات عسكرية إيطالية تقل 60 نعشاً للضحايا، ويتوجهون بهم في ساعات الليل المتأخرة إلى المقابر في ضواحي المدن، ليتم حرقها، وذلك، حفاظاً على مشاعر أهاليهم.

وذكرت قناة " روسا اليوم" أن الجيش الإيطالي قام بنقل جثث ضحايا فيروس كورونا من مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، تمهيداً لحرقها، حيث لايسمح لأهالي الضحايا رؤية أقربائهم، خشية انتقال فيروس كورونا إليهم.

وأعلنت السلطات الإيطالية امس، عن وفاة 475 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2978.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد فقط.