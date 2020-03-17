175 ألف إصابة و7000 وفاة بـ «كورونا» في 142 بلداً حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) 175 ألفاً و536 حالة حول العالم، أمس، بينما تجاوز عدد الوفيات 7000 شخص في 142 بلداً، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة «فرانس برس»، استناداً لمصادر رسمية.

وأرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحملت الطائرتان، اللتان أقلعتا من أبوظبي، أكثر من 32 طناً من الإمدادات، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

وهذه هي الرحلة الثانية التي تسيرها دولة الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الدولة طائرة حملت 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما حملت معها خمسة خبراء من المنظمة لمساعدة 15 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وجاءت هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وتعليقاً على تلك المساعدات قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «إن جهود دولة الإمارات في تسيير رحلة مساعدات طبية ثانية إلى إيران هي انعكاس للمبادئ الإنسانية التي تأسست عليها دولتنا، وإن تقديم المساعدات لإنقاذ حياة أولئك الذين يعانون ضائقة هو أمر ضروري لخدمة المصلحة الإنسانية المشتركة».

وأضافت الهاشمي: «لقد أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد فعالية نهج المساعدات الإماراتي، حيث تقف القيادة والشعب جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى في وقت الحاجة».

وعلى صعيد متصل، قدمت دولة الإمارات إمدادات طبية إلى الصين شملت أقنعة وقفازات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان، كما أرسلت إلى أفغانستان شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

وتأتي هذه المساعدات أيضاً في أعقاب مبادرة «الإمارات وطن الإنسانية»، حيث قامت دولة الإمارات في الرابع من مارس الجاري بإجلاء 215 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة قبل عودتهم إلى ديارهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 853 حالة، بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ووصول عدد الإصابات إلى نحو 15 ألف حالة.وأعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، تعافى منها ثلاث، وأن بقية الحالات لا تزال قيد العزل الصحي تتلقى الرعاية الصحية التامة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت مصر أنها ستعلق حركة الطيران في المطارات المصرية كافة اعتباراً من بعد غد وحتى 31 مارس الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي وصلت حالات الإصابة به في البلاد إلى 126 حالة، بالإضافة إلى وفاة شخصين.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 10 حالات، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 124 حالة، مشيرة إلى شفاء 26 حالة.

وأعلنت الحكومة الأردنية أنها فرضت اعتباراً من أمس، حجراً صحياً إلزامياً مدته 14 يوما على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية بهدف احتواء الفيروس، وسجلت في الأردن حتى الآن 16 إصابة بفيروس كورونا بينهم ستة سياح فرنسيين وامرأة عراقية.

وعزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا بإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم والمرافق الترفيهية كافة حتى إشعار آخر، وقالت الهيئة العليا للإفتاء في بيان إنها «تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من الاثنين»، مع استمرار رفع الأذان، وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان وزارة الداخلية قراراً بإغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح.

واستهلت الولايات المتحدة، أمس، أسبوع العمل الجديد بفرض سلسلة من القيود الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصدرت مراكز مكافحة الأمراض إرشادات تشدد على ضرورة ألا تزيد أعداد الأشخاص في التجمعات على 50 لمدة ثمانية أسابيع.

وتوفي 65 شخصاً على الأقل جراء إصابتهم بفيروس «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، كما تم تأكيد إصابة نحو 3500 حالة، بحسب إحصاءات في أنحاء الولايات أوردتها شبكة «سي إن إن».

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في إيطاليا 1809 حالات، بالإضافة إلى 24 ألفاً و747 إصابة، وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا إلى 1543 حالة، بالإضافة إلى 35 حالة وفاة.وأمر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، أمس، نحو 60 مليون شخص في جزيرة لوزون الرئيسة التي تضم العاصمة مانيلا، بالبقاء في المنازل لشهر في إطار إغلاق أوسع في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، ومنحت السلطات الأشخاص الذين هم بحاجة للسفر خارج الفلبين 72 ساعة لمغادرة لوزون.

وأعلنت وزارة الصحة التركية رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي:

«جهود دولة الإمارات في تسيير رحلة مساعدات طبية ثانية إلى إيران، هي انعكاس للمبادئ الإنسانية التي تأسست عليها دولتنا».