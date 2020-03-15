مقتل 15 وتدمير 50 منزلاً في انفجار خط أنابيب نفط بـ"لاجوس"

المصدر: لاجوس - رويترز

قالت خدمات الطوارئ إن انفجارا في خط أنابيب نفط، اليوم الأحد، أودى بحياة 15 شخصا على الأقل وتسبب في تدمير نحو 50 منزلا بعد اندلاع حريق في إحدى ضواحي لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا.



وقال إبراهيم فارينلوي، مُنسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة، إن عدة أشخاص أُصيبوا ونقلوا للمستشفى.



وقال شاهد من رويترز إن أعمدة الدخان كانت تتصاعد في مكان الانفجار بينما يتابع الناس رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد ألسنة اللهب.



وأضاف فارينلوي أن بعض المباني انهارت بينما نُسفت أسطح العديد من المباني الأخرى.



وتابع: "لا يمكننا في الواقع أن نقول على الفور ما هو سبب الحريق. كان حريقا في خط لأنابيب النفط. الانفجار دمر أكثر من 50 منزلا سكنيا".



واندلاع حرائق في خطوط أنابيب النفط أمر شائع في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وإن كان ذلك يحدث في الغالب بغرض السرقة والتخريب. وعادة ما تؤدي الطرق التي تُستخدم لسرقة النفط لوقوع حوادث تتسبب في اندلاع حرائق.



وقال شاهد عيان: "الحريق بدأ بدخان، الدخان كان يتصاعد وبعد ذلك سمعنا دوي انفجار... بعض المنازل انهارت تماما".



ولم يتضح على الفور مدى تأثير حريق خط أنابيب النفط على عمليات شركة البترول الوطنية النيجيرية.