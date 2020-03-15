بالصور.. سوق العطّارين ينشط في تونس في ظل انتشار كورونا

المصدر: تونس - أ. ف. ب

تتنوع النباتات الطبية والبرية في أكشاك سوق الأعشاب بالمدينة العتيقة في تونس، حيث تسعى بيّة إلى التزود ببعضها والاستفسار عن الخلطات التقليدية لدى أحد العطّارين بغية اتقاء فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال بلا لقاح مضاد.

تقول هذه المرأة الأربعينية لفرانس برس «أخشى على والدي المسن والمريض، لذلك جئت إلى هنا للبحث عن نباتات تعزز مناعته».

وبينما لم تعلن تونس حتى الأحد إلا 18 إصابة بالفيروس، وسط إقرار السلطات تدابير صارمة، تبدو الأزقة المرصوفة في المدينة العتيقة أقل ازدحاماً مقارنة بالأيام السابقة.

برغم ذلك، لا يزال التونسيون يأتون إلى سوق الأعشاب في وسط العاصمة، المعروف بسوق البلاط والذي يمكن الاستدلال إليه من خلال الروائح العطرية المنبعثة منه وأكشاكه المميزة حيث تصطف قوارير وحزم من النباتات المختلفة.

وعادة ما يتم وصف الأدوية العشبية المحلية والمستوردة للوقاية من الإنفلونزا العادية التي تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص في أنحاء العالم حتى ظهر الأحد.

وبالإضافة إلى اندفاع المستهلكين نحو شراء الثوم الذي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 25 دينارا (نحو 8 يورو)، فإن معظم الزبائن يبحثون عن خلطات ونباتات «فعالة» ولكن أيضا «رخيصة الثمن».

ويقول الهادي الوسلاتي المدير العام للصحة في تونس، «أستطيع أن أفهم أن السكان يعودون إلى التقاليد».

ويضيف «في الواقع ليس هناك أدوية ولا أعشاب سحرية يمكنها القضاء على فيروس كورونا».

وتابع «ليس هناك أي ضرر في تناول وصفات من الجدة... لكن عليك أن تكون حذرا وألا تغرق في الشعوذة».

ويحذّر من أن الناس يستغلون القلق العام «لبيع خلطات لا نعرف حتى مكوّناتها».

تسأل حنين الوسلاتي، وهي واحدة من الزبائن، أحد التجار «ما الذي يجب أن آخذه من أجل الوقاية من هذا الفيروس؟».

وأمام كشك لبيع إكليل الجبل والأوريغانو الطازج، تقول هذه المرأة البالغة من العمر 38 عاما «أريد نباتات لتعقيم المنزل وأخرى يمكن تناولها كمشروب».

وتؤكد أن «الهدف حماية أنفسنا لا أكثر ولا أقل خصوصا أنه ليس هناك أدوية لمكافحة هذا الفيروس».

ويعتبر خبير الأعشاب فتحي بن موسى (61 عاما) أن «التونسيين يحبون كل شيء تقليدي وطبيعي: إنهم يثقون، خصوصا في أوقات مماثلة، بوصفات أجدادنا».

وينصح هذا الرجل زبائنه بتعطير منازلهم بالحرمل، وهو نبات متواجد بكثرة، ويُزعم أنه يطهر حتى ضد فيروس كورونا المستجد رغم أن ليس ثمة إثبات على ذلك.