إيران تستدعي سفيراً للاحتجاج على تصريحات ترامب

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، استدعاء السفير السويسري بطهران بصفة أن بلاده راعية للمصالح الأميركية في إيران، وذلك للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حمّل ايران مسؤولية الهجوم الصاروخي على قوات التحالف في معسكر التاجي شمال بغداد.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها موسوي، أمس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، وقال فيها: «لقد تم إبلاغ راعي المصالح الأميركية بأنه على الرئيس الأميركي بدلاً من اتهام الآخرين، الإقرار بسياسات أميركا الخاطئة في التواجد غير الشرعي بالعراق».

وأضاف موسوي أنه تم توجيه التحذير خلال استدعاء السفير السويسري، إزاء أي اجراء غير مدروس من الجانب الأميركي وتداعيات ذلك.