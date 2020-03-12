«الصحة العالمية» تعلن «كورونا» وباء.. وتعرب عن قلقها من انتشاره

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، أمس، أن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يشكل وباء، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي بجنيف: «قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن (كوفيد-19) يمكن تصنيفه بأنه وباء»، وأوضح أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تزايدت أعداد الحالات المصابة، خارج مركز المرض في الصين، 13 ضعفاً، وعدد الدول التي تضررت زاد ثلاثة أضعاف.

وأشادت منظمة الصحة العالمية، بالتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات لتيسير عمل المنظمة من أجل مكافحة فيروس كورونا في عدد من البلدان، وأعربت عن شكرها للدولة في هذا الشأن.

ونوه رئيس لجنة الطوارئ في المنظمة، الدكتور مايك رايان، خلال المؤتمر الصحافي بجنيف، إلى الشكر الذي كان قد وجهه المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه منظمة الصحة العالمية من أجل تسهيل عملية إيصال المواد اللازمة لمكافحة الفيروس بعدد من بعض البلدان التي ظهر بها المرض.

إلى ذلك، كشفت آخر حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» أن فيروس كورونا الجديد أدى إلى أكثر من 4354 وفاة، و119 ألفاً و711 إصابة، منذ بدء تفشيه في نحو 110 بلدان حول العالم.

وحثت إيران مواطنيها، أمس، على البقاء في بيوتهم وتجنب الخروج لغير ضرورة، بعد ارتفاع الوفيات إلى 354 حالة، والإصابات إلى 9000.

وأعلنت إيطاليا ارتفاع عدد الإصابات بواقع 2313 حالة ليصل الإجمالى إلى 12 ألفاً و462 إصابة، وفي فرنسا بلغ إجمالي الإصابات 1784 حالة، بالإضافة إلى 33 وفاة، فيما قالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 456 حالة، أمس، واستقر عدد الوفيات عند ست حالات.

وفي هولندا، قالت السلطات الصحية إن عدد المصابين قفز إلى 503 حالات، كما زاد عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في هولندا من أربع إلى خمس حالات، وفي بلجيكا ارتفع عدد الوفيات إلى ثلاث حالات.

وفي الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى ما يزيد على 900 حالة، تقرر فرض العزل على مدينة نيوروشيل بضاحية نيويورك.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 1850 حالة، وبلغ عدد الوفيات ثلاث حالات.

وسجلت المفوضية الأوروبية أول أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها البالغ عددهم نحو 32 ألف موظف.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن البلاد سجلت قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمس، بلغ 242، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 7755 حالة، وارتفعت حالات الوفاة إلى 60 بعد وفاة أحد المرضى، وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» إلى 75 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل ثماني إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59 حالة، كما أعلنت عن ثاني حالة وفاة في البلاد، وأعلنت وزارة الصحة في المغرب تسجيل إصابتين جديدتين ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى خمس حالات.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران على متن طائرة، هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 72 حالة، وأعلنت الكويت تعليق كل رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد، اعتباراً من الغد وحتى إشعار آخر.

وتلقت بعض الصناعات الرئيسة في مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، إشعاراً من السلطات، أمس، يسمح لها باستئناف أنشطتها، وذلك بعد يوم من أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ، للمدينة منذ ظهور الفيروس.

- إيران تحث مواطنيها على البقاء في بيوتهم.. وإجمالي الإصابات في إيطاليا يصل إلى 12 ألف حالة.

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وفاة بفيروس كورونا الجديد، و119 ألفاً و711 إصابة حول العالم.