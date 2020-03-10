4012 وفاة بـ"كورونا" حول العالم.. والاصابات تتخطى 114 ألفاً

المصدر: باريس - أ ف ب

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 114 ألفا و151 حول العالم بينما بلغ عدد الوفيات 4012 في 105 دولة ومنطقة، حتى اليوم الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها وكالة "فرانس برس"، استناداً لمصادر رسمية.

ومنذ أمس الاثنين، تم تسجيل 898 إصابة و48 وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 80 ألفا و754 بينها 3136 حالة وفاة. ويذكر أن الوباء ظهر في الصين في ديسمبر. وتم تسجيل 19 إصابة جديدة و17 وفاة في الصين منذ الاثنين.

وأما خارج الصين، فسُجّلت 33397 إصابة جديدة حول العالم منذ بدأ الوباء، بينها 876 حالة وفاة. وتشمل الحصيلة 877 إصابة و31 وفاة جديدة.

وأما الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا (9172 إصابة و463 وفاة) تليها كوريا الجنوبية (7513 إصابة و54 وفاة) ومن ثم إيران (7161 إصابة و237 وفاة) وفرنسا (1412 إصابة و25 وفاة).

وتم تسجيل حالات وفاة جديدة منذ الساعة 17,00 ت غ الاثنين في كل من الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وكندا.

وسجّلت بنما ومنغوليا وبوركينا فاسو و"جمهورية شمال قبرص التركية" أول الإصابات على أراضيها.

وسجّلت آسيا حتى الساعة 09,00 ت غ الثلاثاء 90 ألفا و117 إصابة (3208 وفاة) وأوروبا 15424 إصابة (528 وفيات) والشرق الأوسط 7623 إصابة (244 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 679 إصابة (27 وفاة) وأوقيانا 112 إصابة (ثلاث وفيات) وإفريقيا 99 إصابة (وفاة واحدة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 93 إصابة (وفاة واحدة).

جُمعت هذه الحصيلة استناداً إلى معطيات نقلتها مكاتب وكالة "فرانس برس" عن السلطات الوطنية المعنية ومعلومات منظمة الصحة العالمية.