110 آلاف إصابة و3800 وفاة بفيروس كورونا حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد 110 آلاف حالة في نحو 100 بلد حول العالم، بينما حصد أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها «فرانس برس»، أمس، استناداً إلى معطيات نقلتها مكاتب الوكالة عن السلطات الوطنية المعنية ومعلومات منظمة الصحة العالمية، فيما لم تسجل الصين إصابات جديدة بالفيروس منقولة محلياً خارج إقليم هوبي، ليومين متتاليين.

وقال مسؤولون، أمس، إن بر الصين الرئيس لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محلياً بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي، أول من أمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، أول من أمس، وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 يناير الماضي، ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 36 حالة إصابة جديدة في ووهان عاصمة إقليم هوبي، في حين كانت الحالات الأربع الأخرى في إقليم قانسو قادمة من إيران، وبهذا يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيس إلى 80 ألفاً و735 حالة، ووصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في بر الصين الرئيس إلى 3119 حالة بنهاية أول من أمس.

إلى ذلك، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161، وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضح جهانبور أن معدّل الإصابات الجديدة يتراجع، لكن لايزال من المبكر تحديد متى سيمكن السيطرة على تفشي الفيروس.

وتعد إيران بين الدول الأكثر تأثّراً بالفيروس خارج الصين، وأفاد المتحدّث بأن معظم الإصابات سجّلت في طهران (1945 حالة)، تليها قم (712 إصابة مؤكدة).

وقال رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، أمس، إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، لافتاً إلى أن الإفراج عن السجناء سيستمر مادام لا يمثل خطراً على أمن المجتمع، ولم يحدد رئيسي ما إذا كان ستتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن.

وفي ألمانيا، تم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا الجديد، أمس، وبلغ عدد الإصابات 1112 حالة مؤكدة. وفي مسعى لاحتواء انتشار الفيروس، طالب وزير الصحة، ينس سباهن، بإلغاء التجمعات لأكثر من 1000 شخص في أنحاء ألمانيا كافة.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 319 حالة، بالإضافة إلى وفاة ثلاثة أشخاص، وقالت سلطات الصحة في هولندا إن عدد المصابين ارتفع إلى 321، أمس، ارتفاعاً من 264 في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 488 حالة، بعد وصول تقارير بثماني حالات جديدة في وقت مبكر أمس، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه بالإضافة إلى هذا العدد، أصيب بالعدوى 696 شخصاً من السفينة السياحية دايموند برينسيس، كما تأكد وجود 14 حالة إصابة بين أشخاص عادوا من إقليم هوبي في الصين على متن طائرات مستأجرة، وقد بلغ عدد الوفيات 14 شخصاً.

وأعلنت كوريا الجنوبية تأكيد إصابة 248 حالة إضافية بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 7382 شخصاً، معظمهم في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد.

وحظرت فرنسا التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ليصل إلى 1126 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 999 حالة، تركزت في العاصمة مدريد، وبلغ عدد حالات الوفيات بالفيروس 26 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، تسجيل أربع حالات إضافية بفيروس كورونا الجديد: الأولى لمواطن سعودي مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى بمحافظة القطيف، والحالتان الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وتم عزلهما في مستشفى بمحافظة القطيف، والحالة الرابعة لمقيم أميركي عائد من السفر، ومر بالفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معدٍّ للعزل بمدينة الرياض، وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس بلغ 15 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتان منها قدمتا من إيران، والثالثة قادمة من أذربيجان، وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 65 حالة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات، التي ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا إلى 55، بعد تسجيل سبع جديدة: أربعة أجانب، وثلاثة مصريين، كما قررت مصر إيقاف جميع الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 20 إصابة، فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 39 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

السعودية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والإصابات في مصر ترتفع إلى 55 حالة.

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ألف سجين أفرجت عنهم إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.