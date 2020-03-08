«كورونا» يُبعد البابا عن المصلين في الفاتيكان

المصدر: روما - وكالات

قرّر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إقامة صلاة الأحد، على مسافة من المصلين، حيث يعزّز الفاتيكان جهوده لمنع مزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لبيان صادر عن الفاتيكان أمس. وبحسب البيان، سيتلو البابا الصلاة من نافذة في مكتبة الفاتيكان، بدلاً من ميدان القديس بطرس، على أن يتم بث وقائع الصلاة مباشرة، على شاشات ضخمة في ميدان القديس بطرس وتوزيعها على وسائل الإعلام. وكان قداس الأربعاء الماضي قد أقيم بالطريقة نفسها، وتم نقله على الهواء مباشرة.

وطبقاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مديرية الصحة في الفاتيكان، سيتم تعليق الحضور في القداس في سانتا مارتا حتى 15 مارس حسب البيان.