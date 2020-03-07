مصر: 12 إصابة بـ «كورونا» مخالطة لسائحة تايوانية

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أمس، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس «كورونا المستجد»، مخالطة لسائحة تايوانية مصابة، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية، القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

ولم تظهر على الحالات أي أعراض.

وقال مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد: «إن سائحة تايوانية من أصل أميركي كانت على متن الباخرة، وفور عودتها إلى بلادها، وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس (كورونا)».

وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها، لافتاً إلى أنه على الفور، قامت وزارة الصحة المصرية، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، حيال المخالطين للحالة، وعمل الفحوص اللازمة.