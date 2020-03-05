3201 وفاة بفيروس كورونا في 81 بلداً.. والإصابات تتخطّى 93 ألفاً

المصدر: عواصم - وكالات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» في العالم إلى 93 ألفاً و108 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3201 وفاة، في 81 بلداً، بحسب حصيلة نشرتها وكالة «فرانس برس»، أمس، استناداً إلى مصادر رسمية، فيما أكدت الحكومة الألمانية أن العالم بات يواجه «وباء عالمياً».

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 15 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا الجديد و586 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في إيران إلى 92 وفاة و2922 إصابة، وتتركز الإصابات في محافظتي طهران وقم، غير أن آخر الأعداد تشير إلى أن الفيروس منتشر الآن في جميع المحافظات الإيرانية الـ31 تقريباً، باستثناء واحدة.

وقرّرت حكومة إقليم كردستان العراق، غلق دور العبادة وإيقاف جميع المراسم والفعاليات الدينية ومن ضمنها خطب الجمعة في الإقليم حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية وفاة رجل دين مصاب بفيروس كورونا في مدينة السليمانية، وكإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، أمس، أنها لم تسجل في الكويت أية إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت إن الفريق الطبي يقوم بالإشراف ومتابعة حالتين لسيدتين كويتيتين في العقد السابع تعانيان من أمراض مزمنة وأدخلتا الى العناية المركزة، حالة إحداهما مستقرة والثانية حرجة.

وأوضحت الوزارة أنه توجد حالة انتهت من تطبيق الحجر الصحي الإلزامي عليها ولم تظهر أعراض عليها، وأكدت أن الوزارة تقوم بإجراءات احترازية للقادمين من جميع الدول وليس من مصر فقط، لافتة إلى أنها ستطبق هذه الإجراءات على القادمين من سورية والهند وبنغلاديش والفلبين، إضافة إلى الصين وسريلانكا وجورجيا وتركيا وأذربيجان ولبنان، وأوضحت الوزارة أنها تراقب الوضع بشكل عام في العالم، وتحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي ستعلنها في حينها.

وأعلنت الحكومة المصرية حظر دخول القطريين إلى مصر عملاً بمبدأ «المُعاملة بالمثل» اعتباراً من الغد، وحتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، أمس، إن أغلب الخاضعين للحجر الصحي في البلاد على خلفية فيروس كورونا، هم من الوافدين من بؤر صحية، وأضاف في مؤتمر صحافي أن نحو 1000 شخص خضعوا للحجر الصحي، وغادر قرابة نصفهم حتى الآن.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أن العالم بات يواجه «وباء عالمياً» مع تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع «بجدية كبرى» مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل، بحسب ما قال وزير الصحة ينس سبان، أمام مجلس النواب في برلين، وسجلت ألمانيا 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 240 حالة.

وأظهرت فحوص إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا، بعد عودته من مهمة في إيطاليا، وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تدرس تدابير وقائية بعدما رفع المركز الأوروبي للحماية من الأمراض وضبطها الذي يتخذ من استوكهولم مقراً له، مستوى الخطورة نتيجة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 15، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

- إقليم «كردستان» يغلق دور العبادة ويوقف جميع المراسم والفعاليات الدينية.