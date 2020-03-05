صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: نتائج العرب في الانتخابات «زلزال»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

وصفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، النتائج التي حققتها الأحزاب العربية في الانتخابات، التي جرت الإثنين الماضي، بأنها «زلزال»، وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست القادم سيكون به 17 نائباً عربياً من فلسطينيي الـ48، وذلك بالنظر لوجود عرب على قوائم أحزاب يهودية.

وأرجعت الصحيفة هذا إلى أن الناخبين من عرب إسرائيل خرجوا بأعداد كبيرة للتصويت، إلى جانب أنهم حصلوا على دعم إضافي من الناخبين اليهود.

وتشير النتائج غير النهائية إلى حصول «القائمة العربية المشتركة»، التي تتألف من أحزاب عربية، على ما لا يقل عن 15 مقعداً، بزيادة مقعدين عن آخر انتخابات.

وأرجعت الصحيفة النتائج الكبيرة إلى عاملين رئيسين: الارتفاع الكبير في إقبال الناخبين من داخل المجتمع العربي، وتراجع دعم الأحزاب اليهودية بين الناخبين العرب.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية ذكرت، أول من أمس، أن إقبال الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات التي جرت الإثنين الماضي كان الأعلى منذ عام 1999.

وأعرب رئيس القائمة العربية، أيمن عودة، عن سعادته بنتائج قائمته، إلا أنه أعرب عن استيائه من النتائج التي حصل عليها معسكر اليمين، وأكد أن القائمة ستعمل على منع رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

من جانبه، حذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، من احتمالات الإسراع في البدء بتنفيذ خطة الضم والاستيطان عقب انتخابات إسرائيل البرلمانية الأخيرة.

• إقبال الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات كان الأعلى منذ عام 1999.