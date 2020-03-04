مصر.. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

المصدر: القاهرة - وكالات

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، المتهم بقضايا متعلقة بالإرهاب، صباح اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت يوم الإثنين ، بالإعدام شنقا على عشماوي بالإضافة إلى 36 عضوا في تنظيم "بيت المقدس".

وأدين المتهمون بارتكاب 54 جريمة، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم، واغتيال ضباط شرطة، بالإضافة إلى تفجير مواقع أمنية.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 61 متهما، والسجن المشدد ما بين 5 و10 و15 عاما بحق 41 متهما آخرين.

وكان عشماوي يعمل ضابطا في سلاح الصاعقة في الجيش المصري تم تقديمه لمحاكمة عسكرية في 2007، بسبب أفكاره المتشددة، وتم فصله نهائيا من الجيش عام 2011.

ثم انضم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 2014، وفر إلى ليبيا وتمركز في مدينة درنة قبل أن يتم القبض عليه.