أردوغان يهدد أوروبا بملايين اللاجئين

المصدر: أنقرة -د ب أ

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أوروبا بالسماح بتدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين نحو أراضيها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في فعالية لحزبه "العدالة والتنمية"، اليوم: "منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الاوروبية مئات الآلاف، وسيصل هذا العدد الى الملايين".

وأكد أن بلاده عازمة على عدم تحمل عبء مستدام لملايين اللاجئين على حدودها والفارين من سوريا.

وقال إن "تركيا تكافح في سورية من أجل أمن أراضيها وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين".

وكان أردوغان أعلن أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

كما قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده، التي تستضيف 6ر3 مليون سوري، "ليس لديها خيار آخر سوى تخفيف جهودها لاحتواء ضغط تدفق اللاجئين، بعد التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية".

وصعدت تركيا من موقفها بعد مقتل ما لا يقل عن 35 من جنودها وجرح العشرات في غارات جوية في شمال غرب سورية الخميس الماضي.