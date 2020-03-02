بايدن يفوز في «ساوث كارولاينا» مع اقتراب «الثلاثاء الكبير»

المصدر: واشنطن - وكالات

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ساوث كارولاينا، بعد أن أعطى دعم الناخبين السود دفعة لمسعاه في سبيل نيل ترشيح الديمقراطيين، وخوض انتخابات الرئاسة، وهذا هو أول فوز لبايدن في الانتخابات التمهيدية، ضمن مسعاه الثالث لدخول البيت الأبيض. ويعطي هذا الفوز الحاسم زخماً للسباق في سبيل اختيار المرشح الذي سينافس الرئيس دونالد ترامب، مع اقتراب محطة حاسمة عندما تجرى الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية، غداً، فيما يطلق عليه اسم «الثلاثاء الكبير».

وفي سياق متصل، أعلن الملياردير توم ستاير خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.