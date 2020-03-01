سيف بن زايد يترأس وفد الدولة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

المصدر: تونس - وام

استقبل قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية اليوم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه لوزراء الداخلية العرب الذين اجتمعوا لاحقاً في العاصمة التونسية.



وقد ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفد الدولة لحضور الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس برعاية الرئيس التونسي.



وافُتتحت الدورة بكلمة لرئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، كما تحدث في جلسة الافتتاح وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والفريق شرطة الطريفي ادريس وزير الداخلية بجمهورية السودان رئيس الدورة الحالية، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.



وناقشت الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بمبادرات ومشاريع عربية مشتركة تعنى بتطوير التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، إلى جانب استعراض تقارير اللجان والأمانة العامة للمجلس وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة، وعدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل في مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2019 ، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2019 ، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى، كما جرى تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للأمانة العامة للمجلس .



وشارك في هذه الدورة ممثلون عن جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليوروبول ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.



وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد وصل العاصمة التونسية صباح اليوم لحضور الاجتماع، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير الدولة لدى الجمهورية التونسية، راشد محمد المنصوري، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين.



والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، وذلك على هامش الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، و تبادل سموه والوزير المصري الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات بتعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين الشقيقين، ثم التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني، حيث تبادل سموه والوزير اللبناني الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات بتعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" كاثرين ماريا ديبول، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية مع المنظمة الأوروبية في عدد من المجالات.



والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الدكتور جهانجير خان، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية مع المنظمة الأممية، في المجالات الأمنية.