"كورونا" يصل للرئاسة الإيرانية ويصيب نائبة روحاني

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أفادت وكالة "إرنا"، اليوم الخميس، بإصابة نائبة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، فريبا ابتهاج، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وقالت ابتهاج في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس إنه نظرا لبعض أعراض الإصابة التي ظهرت لدى ابتكار فقد اجري لها اختبار فيروس كورونا يوم امس الأربعاء، حيث اثبت الاختبار الذي صدرت نتيجته صباح اليوم الخميس اصابتها بالفيروس.

وأضافت أن ابتكار تمضي الان دورة العلاج في منزلها.

واوضحت بأنه تم اجراء الاختبارات اللازمة بشأن اعضاء الفريق المرافق للسيدة ابتكار وسيتم الاعلان عن النتائج يوم السبت القادم.

وبهذا يرتفع عدد المسؤولين الإيرانيين المصابين بفيروس "كورونا"، إلى أربعة إصابات، ووفاة واحدة.

وجاءت إصابة معصومة ابتكار بعد إصابة النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، وكلهم أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس القاتل.

وفي وقت سابق اليوم، توفي الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، وسفير إيران السابق لدى الفاتيكان، هادي خسرو شاهي، إثر إصابته بكورونا في مدينة قم.

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