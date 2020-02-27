80 ألف إصابة بـ «كورونا» في 33 دولة.. و«الصحة العالمية» تستبعد بلوغ الفيروس حد الوباء

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد قفز إلى 80 ألفاً و988 حالة في 33 دولة، وأكدت أن انتشار الفيروس مقلق للغاية، لكنه لم يصل بعد إلى حد الوباء، فيما ارتفع عدد وفيات الفيروس في إيران وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وتفصيلاً، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إن الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلق للغاية، لكن لايزال بالإمكان احتواء الفيروس، وإنه لم يصل بعد إلى حد الوباء.

وأضاف في تصريحات لدبلوماسيين في جنيف: «استخدام كلمة وباء بشكل غير مدروس ليس له فائدة تذكر، بل له مخاطر كبيرة من حيث تضخيم الخوف والوصمة بشكل غير مبرر وإصابة الأنظمة بالشلل، وقد يشير كذلك إلى أننا لم نعد قادرين على احتواء الفيروس وهذا غير حقيقي».

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفاً و988 حالة في 33 دولة، إلا أنه لا داعي للفزع بسبب التفشي، وأضاف في مؤتمر صحافي فى روما: «لا داعي حقاً للذعر»، مشيراً إلى أن معدل الوفيات يبلغ نحو 2% ويبلغ حالياً 1% في الصين، التي يوجد بها 96.5% من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وتابع: «ضعوا في الاعتبار أن أربعة من كل خمسة مرضى يعانون أعراضاً خفيفة ويتعافون».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» إلى 26 حالة.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 26 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، كما أعلن لبنان تسجيل حالة إصابة ثانية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 139 شخصاً، توفي منهم 19، وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، أن السلطة اتخذت إجراءات لمواجهة فيروس كورونا في السجون، من بينها منح إجازات للسجناء، مضيفاً: «تقرّر اتخاذ تدابير بخفض نسبة أحكام السجن بحق المدانين قدر الإمكان، وتجنب إصدار أحكام السجن باستثناء الحالات الضرورية، وكذلك منح إجازات للسجناء المتوافرة فيهم الشروط اللازمة».

وأعلن رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، انجيلو بوريلي، أن عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12 حالة، كما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 374 حالة.

وأعلنت القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أنّ التحاليل أثبتت إصابة أحد جنودها بفيروس كورونا الجديد، الذي أسفر عن وفاة 12 شخصاً في هذا البلد، وأعلنت السلطات أنها ستخضع أكثر من 200 ألف شخص لفحوص.

وقالت السلطات الصحية الفرنسية، إن شخصاً ثانياً توفي جراء إصابته بالفيروس، وسجلت فرنسا حتى الآن 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، كما أكدت اليونان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لسيدة زارت أخيراً شمال إيطاليا.

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