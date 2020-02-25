قرقاش ينعى مبارك: العالم العربي فقد رجل دولة صاحب مواقف تاريخية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش،، الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الذي توفى، اليوم الثلاثاء، واصفا إياه بـ«الشجاع صاحب المواقف الوطنية والتاريخية الكبيرة».

وفي تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال قرقاش: «فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة».

وأضاف قرقاش «الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ».

وختم قرقاش «عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق».