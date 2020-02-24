العراق يؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

المصدر: بغداد -رويترز

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، إن مسؤولين في مجال الصحة في مدينة النجف الدينية رصدوا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لإيراني يدرس العلوم الدينية.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض دخل العراق قبل أن تغلق الحكومة المعابر الحدودية وتمنع دخول غير العراقيين من إيران.

وأضافت "تبين للوزارة أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وقالت الوزارة في البيان إن المريض في الحجر الصحي وإن الطاقم الطبي يتبع "اللوائح الصحية الدولية".

وتزايدت المخاوف من انتشار المرض بشكل وبائي في أنحاء العالم بعد زيادة حادة في عدد الحالات في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية. وفاق عدد المصابين به 77 ألفاً وتسبب في وفاة أكثر من 2500 في الصين، حيث ظهر للمرة الأولى العام الماضي.

ومدد العراق يوم السبت منع دخول غير العراقيين من إيران. وقال مدير ناحية سفوان العراقية لـ"رويترز" اليوم إن العراق أغلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة وذلك بطلب السلطات الكويتية. ولم يذكر المسؤول سببا لذلك الإجراء.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الكويت والبحرين، اليوم الاثنين، أن الدولتين سجلتا أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وكلها لأشخاص زاروا إيران.

وتربط العراق وإيران صلات دينية وسياسية وتجارية وثيقة.