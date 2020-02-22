بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد في الصين وآسيا والقلق يتصاعد

المصدر: عواصم ■أ.ف.ب

عززت وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران، وتضاعف عدد الإصابات في كوريا الجنوبية، وإصابة نحو 500 سجين في الصين، القلق من انتشار وباء أسفر عن وفاة أكثر من 2236 شخصاً حتى الآن.

ودعت منظمة الصحة العالمية الأسرة الدولية إلى «الضرب بقوة» من دون انتظار، ضد هذا الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، أن فرص منع تفشي فيروس كورونا المستجدّ «تتقلّص» مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خارج الصين.

ورغم تراجع عدد الإصابات الجديدة اليومية لأربعة أيام في الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الجمعة أنه عاد إلى الارتفاع (من 673 قبل يوم إلى 889 على الأقل).

أما مصدر القلق الآخر فهو الإعلان عن عشرات الإصابات في مستشفيين في بكين، وأكثر من 500 إصابة في سجون البلاد.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصينية أن التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس المستجد ستبدأ في أبريل المقبل.

من جهة أخرى، منعت دول أخرى دخول مسافرين قادمين من الصين، وعلق العديد من شركات الطيران الرحلات إلى هذا البلد.

وقرر العراق والكويت القلقان من انتشار الفيروس، منع أو فرض قيود على السفر من وإلى إيران، التي أعلنت عن أربع حالات وفاة في مدينة قم (150 كلم جنوب طهران) من أصل 13 إصابة جديدة بالفيروس. ويثير ذلك القلق من انتشار المرض قلق الدول المجاورة لإيران، خصوصاً بسبب تركزه في مدينة قم الدينية.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، أمس، عن تضاعف عدد المصابين تقريباً، ليصل إلى نحو 200 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19».

وينتمي 120 من المصابين إلى طائفة «كنيسة شينشونجي ليسوع» المتمركزة في مدينة دايغو (جنوب شرق).

وأعلن عن رصد إسرائيلية مصابة بالفيروس لدى عودتها إلى بلادها، ما يعد الحالة الأولى.

وأعلنت الصين القارية، أمس، 118 وفاة إضافية، وهي زيادة مستقرة بالمقارنة مع اليوم السابق، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد إلى 2236 شخصاً. لكن إصابات سجلت في سجون، فقد تحدثت السلطات المحلية عن إصابة 200 سجين وسبعة حراس في جينينغ في مقاطعة شاندونغ (شرق) و34 آخرين في سجن في تشيجيانغ (شرق).

وفي هوباي بؤرة الوباء، سجلت 271 إصابة في مراكز سجن، حسبما أعلنت سلطات المنطقة.

- السلطات الصينية أعلنت أن التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس المستجد ستبدأ في أبريل المقبل.