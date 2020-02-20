سلطان عمان يصدر مرسوما يعدل النشيد الوطني

المصدر: مسقط - وكالات

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق ،سلطان عمان، اليوم مرسوما سلطانيا يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسوما «بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني».

وبموجب المرسوم، سيتم ابدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل «أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء» بكلمات جديدة هي «فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء».

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى : يُستبدل بالبند " أولا " من الملحق رقم (3) المرفق بقانون

علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه ، البند المرفق بهذا

المرسوم .

المادة الثانية : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من

تاريخ صدوره.