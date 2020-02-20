حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز 2000 شخص في الصين

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، تسجيل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيس إلى 74 ألفاً و185 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيس إلى 2004، حتى نهاية مساء أول من أمس.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 132 حالة وفاة جديدة، في حين توفي 116 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم، فيما سجلت مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ثاني حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، لرجل في الـ70 من العمر.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن نائبة رئيس الحكومة الصينية، سون تشون لان، قولها إن جهود مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه في إقليم هوبي تحرز تقدماً، لكن الوضع لايزال خطيراً.

وقال التلفزيون إن السلطات في بكين تحث إقليم هوبي وعاصمته ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، على فحص المرضى الذين يعانون الحمى.

إلى ذلك، قال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية، لوكالة «مهر» للأنباء، أمس، إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى، بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا الجديد في المدينة، وقبيل إعلان وفاة المصابين، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تأكيد إصابة الشخصين بالفيروس، وقالت إنها رصدت بعض الحالات المشتبه فيها، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه فيها وفحصها.

وأعلنت السلطات اليابانية، أمس، وجود 705 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس لديها، بينها 70 من السائحين الصينيين، كما تأكدت إصابة ثلاثة من مسؤولي الحكومة والحجر الصحي بالفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، أمس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصاً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن رجلاً تأكد في السابق أنه يحمل فيروس كورونا الجديد بمصر، في طريقه للشفاء، بعد أن أظهرت أحدث الفحوص أنه لم يعد حاملاً للفيروس، وقالت إنه سيظل في الحجر الصحي وسيخضع لفحوص أخرى لأزمة لضمان تعافيه التام، فيما أكدت وزارة الصحة المصرية أن تحاليل المصاب جاءت سلبية بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى.

• 705 حالات مؤكدة في اليابان.. وإيران تعلن ظهور أول إصابتين.

الحكومة الصينية:

• «جهود مكافحة الفيروس والوقاية منه في هوبي تحرز تقدماً، لكن الوضع لايزال خطيراً».