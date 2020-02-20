مركز إسرائيلي: «كورونا» الجديد يمكن أن يكون هجمة إلكترونية

المصدر: خالد محمود - القاهرة

أعلن مركز علمي إسرائيلي عن فرضية جديدة لم تطرح من قبل بشأن فيروس كورونا الجديد، وهي إمكانية أن يكون الفيروس قد نشأ نتيجة هجمة إلكترونية شنها «هاكرز» على معمل علمي.

وقال مؤسس مركز «جيروزاليم فينتشر بارتنيرز»، البروفيسور إيريل مارجاليت، إن «(الهاكرز) الذين يعرفون كيف يخترقون المؤسسات المالية، يستطيعون أن يخترقوا أيضاً شركات الأدوية وينتجوا الفيروسات».

وأضاف: «يستطيع (الهاكرز) اختراق المعامل وتغيير مكونات الأدوية، ويصنعون ما هو أسوأ، ربما ليس لدينا دليل على ذلك، لكننا نعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك».

وتابع مارجاليت أن «(الهاكرز) يراقبون رعب العالم الآن وكيفية تأثير الفيروس في الاقتصاد العالمي، وحين يكون السلاح البيولوجي في يد (هاكرز) فإن الخطر يكون أكبر».

الجدير بالذكر أن إسرائيل من الحكومات التي لها دراية وخبرة واسعة بالقرصنة الإلكترونية، ونسبت تقارير سابقة إلى الوحدة 8200 الإسرائيلية، المتخصصة في الاختراقات الإلكترونية، تعطيل أجزاء من البرنامج النووي الإيراني عبر الاختراق.

مؤسس المركز:

• «(الهاكرز) الذين يخترقون المؤسسات المالية، يستطيعون أن يخترقوا شركات الأدوية وينتجون الفيروسات».