700 أمر اعتقال جديد لأنصار كولن في تركيا

المصدر: إسطنبول - رويترز

ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن ممثلي الادعاء الأتراك أمروا، أمس، باعتقال ما يقرب من 700 شخص، من بينهم أفراد في الجيش ووزارة العدل، في تصعيد جديد لإجراءات تتخذها السلطات ضد شبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.

والحملة الأمنية على أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن، مستمرة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي قُتل خلالها 250 شخصاً، ولاتزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبهاً فيهم.

والعمليات الأحدث تعد تصعيداً من الشرطة بحق من يقال إنهم أنصار لكولن، الذي كان في يوم من الأيام حليفاً للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم انقلب الأمر بعد ذلك إلى عداء، ويعيش كولن بمنفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، ونفى أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصاً من بينهم 101 لايزالون في الخدمة.

وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصاً، في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لكولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لايزالون في الخدمة، كما أصدر الادعاء مذكرات اعتقال بحق 467 آخرين في أنحاء البلاد بسبب صلات بكولن.

إلى ذلك، قضت محكمة تركية، أمس، ببراءة رجل الأعمال، عثمان كافالا، ومتهمين آخرين في ما يتعلق بدورهم المزعوم في احتجاجات عام 2013، كما برأ القضاء التركي 16 شخصاً كانت تجري محاكمتهم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.