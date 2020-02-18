اغتيال صحافي في الصومال

المصدر: مقديشو - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة، أمس، اغتيال صحافي صومالي قرب مقديشو، ليصبح الضحية التاسعة منذ 2017 في بلد تعد فيه الصحافة مهنة خطرة وشاقة.

وقتل، أول من أمس، الصحافي المستقل عبدالولي علي حسن، بعدما أطلق عليه الرصاص في أفجوي التي تبعد نحو 30 كلم عن العاصمة مقديشو.

وقال المسؤول الأمني عبدالرحمن أوايز لوكالة «فرانس برس»: «هاجم مسلحون الصحافي قرب منزله وقتلوه»، مشيراً إلى أن «القتلة فروا» قبل وصول الشرطة للمكان «بعد بضع دقائق من الاغتيال».

وتعاون الصحافي مع التلفزيون الصومالي «يونيفرسل تي في» العامل في لندن، وإذاعة «كولمي» في مقديشو.