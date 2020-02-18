الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» تتفقان على تمديد التفاوض

المصدر: جوبا - د.ب.أ

وقع وفدا الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، وقيادات الجبهة الثورية، أمس، في جوبا عاصمة جنوب السودان على اتفاق إعلان تمديد سريان التفاوض لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، لإتاحة فرصة مهمة لإدارة النقاش لإحلال السلام.

وقع الاتفاق عن الحكومة السودانية عضو المجلس محمد حسن التعايشي، وعن حركة العدل والمساوة جبريل إبراهيم، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، وعن الجبهة الشعبية المتحدة عبدالوهاب جميل، وعن مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، ومحمد بشير عن حركة تحرير السودان (جناح ميني مناوي) وسلوى آدم بنية عن الحركة الشعبية شمال (جناح مالك عقار)، وأحمد تقد لسان الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، وعن حركة كوش السودانية شريف سيد ياسين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن التعايشي قوله، إن الاتفاق يتيح فرصة مهمة لإدارة النقاش في موضوع مرتبط بعملية السلام، مشيراً إلى أن «الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع عملية السلام».

وأكد التعايشي دعم الحكومة والشعب السوداني للإنجاز الكبير الذي تحقق في دولة جنوب السودان من سلام بين الأطراف.

ولفت التعايشي إلى التزام الحكومة بكل الاتفاقيات الموقعة خلال مسيرة عملية السلام، مضيفاً عزم وجدية الحكومة للوصول إلى اتفاق سلام خلال الفترة المحددة، داعياً الشركاء إلى أن يبرهنوا قدرتهم على المحافظة على مكتسبات الثورة والوصول إلى اتفاق سلام في آنٍ معاً.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجبهة الثورية أحمد تقد لسان، أن الاتفاق الذي تم يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في السودان، مؤكداً التزام الجبهة الثورية وجديتها في تحقيق السلام.