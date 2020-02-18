عودة مطار حلب للعمل غداً.. وبرمجة رحلات إلى القاهرة

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، عودة مطار حلب للعمل بعد توقف دام نحو ثماني سنوات، بسبب سيطرة فصائل المعارضة على محيط مدينة حلب.

وقال وزير النقل السوري في تصريح عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة «عودة تشغيل مطار حلب الدولي غداً، وأول رحلة جوية من دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأغلق مطار حلب الدولي مطلع العام 2013 بسبب المعارك التي دارت حوله بين الجيش السوري وقوات المعارضة.

وأعلنت وزارة النقل السورية عن عودة تشغيل المطار نهاية عام 2017 إلا أن الوزارة أوقفت العمل بعد استهداف المطار بقذائف عدة. وأضاف الوزير السوري أن الفرق الهندسية في الوزارة بدأت بدراسة طريق دمشق حلب ووضعه في الخدمة خلال أيام.