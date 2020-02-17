الإمارات تشارك في اجتماع المتابعة لـ «برلين» حول ليبيا

المصدر: ميونيخ ■وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن دولة الإمارات شاركت، أمس، في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ، مضيفاً في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعمل مع الأصدقاء والشركاء، للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب، ونؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري»، فيما انتقدت المملكة العربية السعودية التدخل الخارجي التركي في الصراع الليبي.

وناقش 10 من وزراء الخارجية وممثلين لمنظمات دولية، أمس، التقدم الذي تم إحرازه من أجل إنهاء النزاع في ليبيا، واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في القمة التي عقدت في برلين قبل أربعة أسابيع، بما في ذلك الامتثال لحظر تصدير الأسلحة ومواصلة المحادثات.

في سياق متصل، انتقد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التدخل الخارجي في الصراع الليبي، وخص تركيا بالذكر.

وقال على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «هناك الآن قوات قادمة من سورية يتم إرسالها من تركيا إلى ليبيا، بالطبع لا شيء من هذا يساعد على الإطلاق بل يؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار»، مؤكداً أن هذا ينطبق أيضاً على عمليات إرسال الأسلحة الجارية، وأوضح أنه «يستطيع أن يتصور إرسال مهمة دولية لحفظ السلام في ليبيا، وهذا قد يكون خياراً إذا كانت العملية تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الوقت ليس مناسباً بعد».

من جانبها، قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، التي حضرت الاجتماع، في مؤتمر صحافي، إن «الوضع على الأرض في ليبيا لايزال مضطرباً بشكل عميق، كما أن الهدنة معلقة فقط بخيط رفيع». وأضافت أن هناك «المئات من الانتهاكات التي يتم تسجيلها، وأن الحظر على الأسلحة قد أصبح مزحة، ونحتاج حقاً أن نكثف الجهود في هذا الشأن».

وتابعت: «الأمر مُعقد لأن الانتهاكات تحدث براً وبحراً وجواً، وهناك حاجة لمراقبة ذلك، وهناك حاجة للمحاسبة».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المسؤولين المجتمعين أعربوا عن مخاوفهم إزاء «الانتهاكات المؤسفة في الآونة الأخيرة لحظر الأسلحة»، مع التأكيد مجدداً على ما خلصت إليه قمة برلين، والسعي إلى التحرك نحو إنهاء الحرب.