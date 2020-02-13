بالفيديو.. مصرع 6 بانهيار جدار رملي في الكويت

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، اليوم الخميس، أن الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملي الذي وقع في مدينة المطلاع السكنية، بلغت 6 وفيات و3 إصابات، خلال تنفيذهم أعمال تمديد الصرف الصحي تحت الأرض الذي وقع مساء أمس.

وأصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، الفريق خالد المكراد، تعليماته بعد تفقده للموقع، لفتح تحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادث.

وقررت الإدارة العامة للرعاية السكنية، إيقاف العمل في موقع الانهيار الرملي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، إلى حين انتهاء الإجراءات الرسمية حياله، مؤكدة أن سير العمل في بقية مواقع المشروع لن يتأثر بالحادث.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، اليوم، إن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات لعمال الشركة المعنية بتنفيذ الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في المشروع.، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات هذا الحادث، عملاً بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ اللازم والعمل بما ستوصي به لجنة التحقيق المحايدة التي وجهت الوزيرة أمس الأربعاء بتشكيلها.

تحديث على عمليات البحث عن المفقودين في حادث الانهيار الذي وقع بمدينة المطلاع السكنية:

تم العثور على شخص متوفي لتصبح حصيلة المتوفين جراء الحادث حتى هذه اللحظة الى 4 أشخاص وجاري البحث عن 3 آخرين في عداد المفقودين pic.twitter.com/T2w5WiqXFb — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) February 12, 2020