الأمم المتحدة: «قائمة سوداء» تضم 112 شركة على صلة بالمستوطنات

المصدر: عواصم ■وكالات

نشرت الأمم المتحدة، أمس، تقريراً يضم «قائمة سوداء» بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات «اير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب آدفايزور».

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه: «أدرك أن هذا الموضوع كان ولايزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع».

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

وذكر بيان، نشره مكتب المالكي، أن «نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي».

في المقابل، نددت إسرائيل بالتقرير، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في بيان، إن «إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر قائمة سوداء بالشركات، استسلام مخزٍ لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل».

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعد لـ«حماس» «مفاجأة حياتها».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، أمس، عنه القول في مقابلة تلفزيونية: «إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطلاق القذائف والبالونات الحارقة (من القطاع باتجاه إسرائيل)، فإن تفجير المفاجأة لن يكون إلا مسألة وقت»، واعتبر أن «الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد، الليلة قبل الماضية، صاروخاً انطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

في المقابل، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بكلمة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أول من أمس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ودعوته لتغيير النظام في فلسطين.