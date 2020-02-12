الامم المتحدة: «قائمة سوداء» تضم 112 شركة على صلة بالمستوطنات الاسرائيلية

المصدر: عواصم –وكالات

نشرت الامم المتحدة، اليوم، تقريراً يضم «قائمة سوداء» بـ112 شركة تمارس انشطة في المستوطنات الاسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات «اير بي ان بي» و«اكسبيديا» و«تريب آدفايزور».

وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على ان هذا التقرير «يستند الى وقائع».

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالتقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن «نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي».

في المقابل، نددت إسرائيل بالتقرير، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في بيان إن «إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر قائمة سوداء بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل».

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعد لحماس «مفاجأة حياتها».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم، عنه القول في مقابلة تليفزيونية: «إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطلاق القذائف والبالونات الحارقة (من القطاع باتجاه إسرائيل)، فإن مسألة تفجير المفاجأة لن تكون إلا مسألة وقت».

واعتبر أن «الحديث يدور عن خطوة غير مسبوقة».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد الليلة قبل الماضية صاروخا انطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

في المقابل، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بكلمة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ودعوته لتغيير النظام في فلسطين.

