اللجنة «الإماراتية - البريطانية» تناقش تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

المصدر: لندن - وام

عقدت اللجنة «الإماراتية - البريطانية» المشتركة اجتماعها الـ19، أمس، في لندن، وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، فيما ترأس الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، الدكتور أندرو موريسون، وناقشت اللجنة تعزيز التعاون والقضايا المشتركة.

والتقى وفد الدولة - الذي ضم مسؤولين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتغير المناخي والبيئة - مسؤولين من وزارات الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، والداخلية، والتنمية الدولية، والتجارة الدولية، وغيرها لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المسؤولون في وفد الدولة خلال الاجتماع، حرصهم على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وأهمها التجارة، والتبادل الثقافي، ومكافحة التمويل غير المشروع، والجرائم، والدفاع.

وقال الدكتور أنور قرقاش إن «اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية البريطانية الـ19 يوفر منصة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية للشراكة الدائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وما زالت الدولتان ملتزمتين التزاماً راسخاً بالسعي إلى تحقيق آفاق متقدمة للتعاون في القطاعات الرئيسة».

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واستعرضا سبل التعاون بين السفارات في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن الشراكة بين البلدين في مجال الدفاع والأمن ستشهد تقدماً ملحوظاً.

وأعرب المسؤولون في وفد الدولة عن اهتمامهم بالبيئة الاستثمارية في المملكة المتحدة، وأشادوا بالعلاقات التجارية القوية التي تربط بين الدولتين، وأشار الجانبان إلى الفرص القادمة لتعزيز التبادل الثقافي، وناقشا أيضاً الجهود المبذولة لمكافحة آثار تغيّر المناخ.