السودان سيسلم المتهمين في جرائم دارفور لـ"الجنائية الدولية"

المصدر: الخرطوم -وكالات

صرح مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى لشبكة "سي ان ان"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب.

وفي وقت سابق أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم، أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في السياق نفسه، أكد مسؤول سوداني لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن السودان سيرسل المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم دارفور.

وقال عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، في بيان، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان على أربع آليات منها "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بالأعمال العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و2008.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق البشير، الأول في مارس 2009 ثم في يوليو 2010.