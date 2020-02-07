مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ ترامب في تصويت تاريخي

المصدر: واشنطن ■وكالات

برأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب، خلال مساءلة أنقذه فيها رفاقه الجمهوريون، الذين احتشدوا لحمايته قبل تسعة أشهر من انتخابات رئاسية، سيسعى خلالها للفوز بفترة ثانية بالبيت الأبيض.

ونجا ترامب من ثالث مساءلة يخضع لها رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في أصعب فصل من فصول رئاسته العاصفة. وهو يتأهب الآن لدخول موسم انتخابي، من المتوقع أن يزيد البلاد انقساماً.

وفي تصويت شهد اختلافاً واضحاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئت ساحة ترامب، مساء الأربعاء، من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في 18 ديسمبر.

وبتأييد 52 عضواً مقابل رفض 48 عضواً، أقر مجلس الشيوخ تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة التي وجهت إليه في ما يتعلق بطلبه من أوكرانيا التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر .وخاطر السيناتور الجمهوري ميت رومني، وهو من خصوم ترامب المعروفين، بإغضاب البيت الأبيض بالتصويت إلى جانب الديمقراطيين في ما يتعلق بالتهمة الأولى، قائلًا إن ترامب «مذنب تماماً في إساءة استخدام الثقة العامة الممنوحة له»، ولكنه صوت على أنه غير مذنب بالنسبة للتهمة الثانية.

ثم أقر مجلس الشيوخ بتأييد 53 عضواً مقابل اعتراض 47 تبرئة ترامب من تهمة عرقلة عمل «الكونغرس» من خلال منع شهود وحجب وثائق سعى المجلس للحصول عليها.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن ترامب تابع التصويت مع كبار مساعديه في قاعة طعام بالبيت الأبيض، يستخدمها كمكتب خاص.

وأشاد البيت الأبيض بتصويت مجلس الشيوخ، ووصف عملية المساءلة بأنها «حملة.. قامت على سلسلة من الأكاذيب».

- البيت الأبيض يصف مساءلة ترامب بأنها «حملة قامت على سلسلة أكاذيب».