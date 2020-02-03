آلاف العراقيين يتظاهرون ضد تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة

المصدر: بغداد - وكالات

توافد آلاف المتظاهرين العراقيين، أمس، إلى ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات عراقية، احتجاجاً على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم الالتزام بمطالب ساحات التظاهر بتسمية مرشح مستقل، بعيداً عن خيارات وضغوط الأحزاب والكتل السياسية، وانضمت مجاميع كبيرة من طلاب الجامعات والمدارس في بغداد، ومحافظات البصرة والناصرية والديوانية، وميسان وواسط وبابل، وكربلاء والنجف والمثنى، إلى ساحات التظاهر، ورددت شعارات تطالب بإعادة النظر في ترشيح علاوي لتشكيل الحكومة، لعدم توافر مؤهلات تولي المنصب، كما حددتها ساحات التظاهر. وهدد المتظاهرون، في هتافاتهم، برفع حالة التصعيد، وعدم الانتظام في الدوام بالجامعات والمدارس، حتى تتم تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وذكر شهود عيان أن أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طردوا المتظاهرين من عمارة المطعم التركي في ساحة التحرير، باستخدام العصي، بعد أن كان المتظاهرون يتخذونها ملاذاً لهم من بطش القوات الأمنية منذ أربعة أشهر. وطالب الصدر، في بيان له، أمس، أنصاره بإخلاء ساحات الاعتصام، وأن يساعدوا قوات الأمن على فتح الطرق التي أغلقت على مدى أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات، كما طالب بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

وأوضح الشهود أن محافظة كربلاء شهدت قطع جميع الطرق في المدينة، ومنها شارعا السناتر والضريبة، ما جعل قوات مكافحة الشغب تشتبك مع المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الجرحى.