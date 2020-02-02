قرقاش يؤكد دعم دولة الإمارات المستمر للسودان

المصدر: القاهرة - وام

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، الدكتور عمر قمرالدين إسماعيل، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات، وذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة.



وأكد قرقاش على دعم دولة الإمارات المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنياً أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.



من جانبه، ثمّن وزير الدولة السوداني دور دولة الإمارات المهم في دعم بلاده، معبراً عن امتنانه العميق للإمارات، وأكد أن نجاح مساعي الحكومة السودانية يعتمد على العلاقات الصادقة التي تجمعها مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات.