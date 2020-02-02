259 حالة وفاة بفيروس كورونا في الصين

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت السلطات الصينية، أمس، أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 259 حالة في البلاد، في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس 11 ألفاً و791 شخصاً.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في مؤتمرها الصحافي، إنّ عدد الوفيات الجديدة المسجّلة في الساعات الـ24 الماضية بلغ 46 حالة وفاة، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة فقط - سجّلت في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في ديسمبر الماضي.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر في ظلّ موسم عطلة رأس الصينية الصينية التي يسافر خلالها ملايين الصينيين داخلياً وإلى الخارج.

واتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

وخارج الصين، أصبح عدد الدول التي وصل الوباء إليها أكثر من 20 دولة، واتّخذت الولايات المتحدة أول من أمس، إجراءات استثنائية للتصدّي للفيروس، شملت منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وفرض حجر صحّي مدّةً تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأميركيّين العائدين من هوبي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، قبل يومين، أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وتم اتخاذ القرار، الذي يعد أعلى مستوى من التحذير، بعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين.

وغادرت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني مدينة ووهان، أمس، حيث قامت بإجلاء 130 شخصاً من هناك، من بينهم 90 ألمانياً و40 شخصاً من جنسيات أخرى.

وفي روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن سلاح الجو الروسي بدأ أمس، إجلاء المواطنين الروس من الصين، حيث تفشى فيروس كورونا، وذكرت وكالتا إنترفاكس وتاس الروسيتان، أن بيسكوف أبلغ الصحافيين بأن عمليات الإجلاء ستتم في الأقاليم الأكثر تضرراً بالفيروس.

سلاح الجو الألماني يجلي 130 شخصاً من مدينة ووهان، بينهم 90 ألمانياً و40 من جنسيات أخرى.