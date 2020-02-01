بومبيو من كييف: الدعم الأميركي لأوكرانيا «لن يتراجع»

المصدر: كييف ■وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، دعم بلاده الثابت لأوكرانيا، ويأتي ذلك في خضم محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله، بسبب ممارسته ضغوطاً على الرئيس الأوكراني.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف «جئت حاملاً رسالة واضحة: الولايات المتحدة تعتبر أن معركة أوكرانيا في سبيل الحرية والديمقراطية والازدهار معركة شجاعة، ودعمنا لها لن يتراجع».

وشدد وزير الخارجية على أن أوكرانيا «بلد مهم»، في رد على تأكيدات صحافية أميركية تعمل في إذاعة «أن بي آر» أنه أظهر على هامش حوار معها لامبالاة أميركا بالجمهورية السوفييتية السابقة.

من جهته، طالب زيلينسكي الولايات المتحدة بانخراط أكبر في حل النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وقضية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014.

وقال الرئيس الأوكراني في معرض مطالبته بتعيين مبعوث أميركي خاص «عبرت عن أملي في أن تنخرط الولايات المتحدة على نحو أكثر نشاطاً في مسار السلام في شرق أوكرانيا وفي (تحرير) القرم».

واعتبر الرئيس الأوكراني أن التعاون الثنائي يجب ألا «يبقى في حدود الأقوال»، ووعد بتقديم عقود للشركات الأميركية التي دعاها للاستثمار في أوكرانيا.

والتقى الرجلان في وقت تخيم فيه منذ أشهر على العلاقات بين البلدين فضيحة المكالمة التي أجراها ترامب مع زيلينسكي، والتي يتهم الرئيس الأميركي أنه ابتز خلالها نظيره الأوكراني.

ويلاحق ترامب بتهمة إساءة استخدام سلطاته لتحقيق مصالح سياسية شخصية، بعد تهديده بتجميد مساعدة عسكرية كبيرة لكييف في حال لم تفتح الأخيرة تحقيقاً يستهدف خصمه الديمقراطي جو بايدن، ونجله هانتر، الذي كان يشغل عضوية مجلس إدارة شركة تعمل في أوكرانيا.