قرقاش: أكاديميون غربيون مختصون في شؤون الخليج العربي أسرى نظريات وقوالب جامدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن «عدداً كبيراً من الأكاديميين الغربيين المختصين في شؤون الخليج العربي أسرى نظريات وقوالب جامدة. قراءتهم للمنطقة تعاني من الاستصغار والاعتقاد المسبق بأن تطورنا واستقرارنا يحاكي التجارب الغربية وسياقها التاريخي، أرى نماذج ذلك في قراءتهم للسعودية والإمارات».



وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «لا شك أن هذه القراءات الأكاديمية للخليج تأثرت بنظريات انتشرت خلال العقدين الماضيين في بعض المراكز البحثية، نظريات ربطت بين مفاهيم اليسار وصعود الإسلام الحزبي السياسي والديموقراطية الليبرالية الغربية، وأثبتت الأحداث أن هذا الانحياز الفكري جانب الصواب».



وتابع: «المنطقة بلا شك في حاجة إلى مقاربة خاصة بها؛ حوكمة مستقلة تؤطر الحكم الرشيد باستقلالية عن القوالب الغربية. الكثير من هذه المفاهيم والممارسات موجود في إدارة المنطقة لشؤونها، ولكن لابد من مرجعية موثّقة وإطار جامع يضمها وتسترشد به».