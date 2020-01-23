عبدالله بن زايد يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في بروكسل

المصدر: بروكسل - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي، في بروكسل الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والعراق واليمن.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، رحب جوزيب بوريل بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.