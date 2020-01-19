هاري وميغان يفقدان لقب «السمو الملكي»

المصدر: لندن - متابعات الإمارات اليوم

فقد الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميغان لقب «صاحب/ صاحبة السمو الملكي».

أعلن ذلك السبت قصر باكنغهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن.

وقال القصر الملكي البريطاني إن الأمير هاري وزوجته ميغان لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية ولن يستخدما لقب «السمو الملكي».

وقالت الملكة إليزابيث في بيان «سيظل هاري وميغان و(ابنهما) آرتشي أفرادا يحظون بكثير من الحب في أسرتي».

وأضاف القصر أن هاري وميغان لن يتلقيا من الآن فصاعدا أي أموال عامة وسيردان النقود التي أنفقت على تجديد مقر سكنهما.

وكان الزوجان أعلنا قبل وقت قصير انسحابهما من واجباتهما ومهامهما كعضوين مباشرين في البيت الملكي.