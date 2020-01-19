بالدقائق والثواني.. ترامب يروي اللحظات الأخيرة لقاسم سليماني: «ضربت عصفورين بحجر»

المصدر: بالم بيتش (فلوريدا) - وكالات

روى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللحظات الأخيرة لقائد فيليق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الجيش الأميركي في ضربة نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير و«هزت العالم» بحسب قوله.

وبنفس أدائه الدرامي القوي وصف ترامب المشهد وهو يتابع من غرفة العمليات بالبيت الأبيض مقتل سليماني بضربات الطائرة المسيرة معتبرا أنه «كان يستحق هذه الضربة القاسية».

وتحدث الرئيس الأميركي في مرقص في نادي مار الاجو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا في حفل تم خلاله جمع عشرة ملايين دولار لحملة إعادة انتخاب ترامب في العام المقبل واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وتم منع الصحافيين من حضور الحفل. وقالت شبكة (سي.إن.إن) إنها حصلت على تسجيل صوتي لتصريحات ترامب.

وبثت الشبكة السبت تسجيلا صوتيا، يتحدث فيه ترامب عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في الضربة الأميركية قرب مطار بغداد مع نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال ترامب عن سليماني «كان يسود اعتقاد أنه لا يهزم»، مضيفا أنه قبل الضربة التي استهدفته «كان يقول أمورا سيئة عن بلادنا. كان يقول مثلا سنهاجم بلادكم، سنقتل مواطنيكم. قلت لنفسي كم من الوقت علينا أن نستمع إلى هذا الهراء؟».

ثم استعاد ترامب مشهد الاغتيال مستذكرا ما أبلغه إياه العسكريون فيما كان يتابع العملية من الولايات المتحدة.

«قالوا: سيدي- وتعلمون بان ما يجري تصوره كاميرات على بعد كيلومترات في الجو- انهما معا سيدي (...) لن يعيشا أكثر من دقيقتين و11 ثانية. انهما في السيارة. انهما في آلية مدرعة تسير. سيدي، بقي لهما نحو دقيقة واحدة في الحياة يا سيدي، سيدي 30 ثانية، عشر، تسع، ثمان، ثم فجأة وقع الانفجار «بوووم».

وتابع ترامب أن المسؤولين العسكريين قالوا له «انتهى أمرهما يا سيدي..تم القضاء عليهما سيدي».

وأشاد ترامب بأنه ضرب «عصفورين بحجر واحد»، «اثنان بسعر واحد» أي سليماني والمهندس.

وإذ اقر بان الضربة «هزت العالم»، اكد أن سليماني«كان يستحق هذه الضربة القاسية لأنة كان شريرا (...) لقد قتل مئات آلاف الأشخاص وآلاف الأميركيين».

وهذا الوصف هو الأكثر تفصيلا الذي يقدمه ترامب عن عملية الطائرة المسيرة التي قوبلت بانتقادات من بعض المشرعين الأميركيين لأن الرئيس ومستشاريه لم يعلنا معلومات تساند تصريحاتهما عن أن سليماني كان يمثل خطرا وشيكا على الأميركيين في المنطقة.

وقالت (سي.إن.إن) إن ترامب لم يكرر في التسجيل الصوتي القول إن سليماني كان خطرا وشيكا بل قال إن سليماني كان يقول أشياء سيئة عن بلادنا، قبل الضربة كانت سببا في أنه قرر الإذن بقتله.