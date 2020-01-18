رئيس وزراء أوكرانيا يقدّم استقالته بعد تسجيل مسرب

المصدر: كييف - رويترز

قدّم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك أمس، استقالته بعدما تسرّب تسجيل صوتي نُسب إليه أشارت تقارير إلى أنه انتقد فيه فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد.

وكتب هونشاروك على صفحته على موقع «فيس بوك»: «من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبت رسالة استقالة وسلّمتها للرئيس».

وتعليقاً على التسجيل، كتب هونشاروك أن «مضمونه خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس».

وقال «هذا الأمر غير صحيح»، مضيفاً «وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس».

وتمّ تسجيل التصريحات التي نُشرت هذا الأسبوع خلال اجتماع غير رسمي عُقد في ديسمبر بين وزراء وكبار المسؤولين من المصرف الوطني.

وبحسب التقارير، سُمع صوت هونشاروك (35 عاماً) وهو يقول إنه يجب شرحها بشكل مبسّط نظراً إلى أن فهمه للاقتصاد «بدائي».

ووصف نفسه كذلك بأنه «جاهل» بالاقتصاد.

وأصبح هونشاروك رئيس الوزراء الأصغر سناً في تاريخ أوكرانيا.

من جهته، حث الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأجهزة الأمنية أمس، على معرفة المسؤول عن تسجيل اجتماع جرى في مكتب رئيس الوزراء من دون علمه وتحديد الأطراف التي حضرت الاجتماع. وقال مكتب زيلينسكي في بيان، إن الرئيس أشار أيضاً إلى ضرورة وضع إجراءات لتحسين سبل حماية المعلومات.

- رئيس أوكرانيا: على الأجهزة الأمنية معرفة من سجل سراً لرئيس الوزراء.